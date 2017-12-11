ГК Forex Club: ЗЕРНО: Обзор мирового рынка с 4 по 8 декабря 2017 года

По итогам торговой недели с 4 по 8 декабря, цены зернобобовых показали снижение под влиянием слабого американского экспорта, сильного доллара и пессимизма вокруг высокого профицита рынка. Погодные спекуляции продолжают давить на рынок, особенно по сое. На Чикагской товарно-сырьевой бирже СМЕ мартовские контракты на пшеницу упали на 4,4% с 438,25 до 419,00 USD/100буш, на кукурузу – на 1,7% с 358,75 до 352,75 USD/100буш, январские контракты на сою - на 0,5% с 994,25 до 989,75 USD/100буш.

Укрепление доллара, которое преобладало на текущей неделе, продолжает усиливать пессимизм американских экспортеров, которые испытывают проблемы с отгрузками. Сильная макростатистика США и налоговый законопроект усиливают ожидания повышения учетной ставки ФРС США и поддерживают доллар. При этом инспекции USDA по экспортным мощностям, указывают на рост запасов по пшенице и сое, но снижении кукурузы. Данный факт, в частности сдерживал кукурузу от снижения. И хотя в четверг статистика по американскому экспорту улучшилась, сломить негатив рынка покупателям не удалось.

В свою очередь, российский экспорт к 29 ноября вырос на 28%г/г лишь подтверждает высокую конкуренцию. Российская пшеница жестко удерживает свои позиции в Египте, закупившем на этой неделе 120тыс.т. Более того, из-за погодных рисков для австралийской пшеницы и разницы в ценах, Индонезия также начала контрактовать российское зерно. А российские эксперты повышают оценки возможного экспорта. В тоже время, проведенные на неделе тендеры указали на нежелание импортеров повышать ставки. В частности, Алжир покупал пшеницу по цене $ 209- $ 210,50/т, Эфиопия на уровне $240/т, Бангладеш искало предложение по $ 245/т. Турция закупила фуражную кукурузу по 183,97 – 186,82 $/тонна.

Из новостей, которые угнетали цены выделим пересмотренную оценку производства пшеницы в Канаде в 2017 году, которая оказалась значительно лучше прежних оценок – 29,09млн.т пшеницы (-5,5% против прежних ожиданий -10,2%). Агентство Informa повысила прогноз производства аргентинской пшеницы до 18 млн. тонн (+1,7%). Импортер №1 Египет намерен увеличить площади сева пшеницы под урожай 2018года на 20% до 3,74 млн. акров.

Прогнозы по падению урожая не смогли сдержать падающие цены. Озвученные неделей ранее прогнозы по падению урожая пшеницы в Австралии (на 4млн.т), на текущей неделе были поддержаны агентством ABARE, которое ожидает снижение урожая на 42% по сравнению с прошлым годом. Опасения снижения урожая кукурузы Бразилии на 17% % из-за сокращения площади сева и низких цен на внутреннем рынке, а также снижения бразильского экспорта в текущем году (на 3млн.т до 30млн.т) также были проигнорированы. Об снижении прогнозов также сообщило агентство Informa, понизив прогноз производства сои и кукурузы в Бразилии на 1млн и 3млн.т до 110 и 89 млн.т соответственно.

Стремительное повышение котировок нефти во второй половине недели не оказала поддержки кукурузе и сое, которые в ожидании месячных данных USDA WASDE находились под давлением.

В центре внимания рынка публикация во вторник 12 декабря месячного отчета WASDE USDA, который традиционно оказывает масштабное влияние на ценовые котировки и настроения рынка. Поскольку ожидания рынка предполагают сохранение профицита основных культур, даже с учетом пересмотров прогнозов урожая Австралии и Бразилии, рынок находится под давлением. Будут ли данные настолько негативными, чтобы откинуть цены к двухлетним минимумам, сложно сказать, однако такая вероятность существует. Тем более, что игроки будут учитывать приближение конца года и рождественских праздников и заседание ФРС США в среду 13 декабря.

Для фьючерсов на будущую неделю мы рассматриваем торговый коридор для пшеницы на уровне 415-445 USD/100буш, при этом пробой 415 откроет путь к снижению в зону 395-400 USD/100буш. По кукурузе рассматриваем диапазон на уровне 340-365 долларов за 100 бушелей, для сои на уровне 970-1010 USD/100буш.

На рынках СНГ

По данным Bloomberg, спотовые цены российской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Novorossiysk) стабилизировались на уровне 191,0. Цены украинской пшеницы (Wheat 12.5% FOB Black Sea) повысились до $190,50 (+$0,5), цены казахской пшеницы (Milling Wheat 12.5% FOB Aktau) остаются стабильными на отметке $183,0.

По данным Bloomberg, спотовые цены российской кукурузы (FOB Novorossiysk) снизились до $163,0 (-$1,0), цены украинской кукурузы (FOB Black Sea) также подтянулись до $165,0 (+$1,0).

Андрей Шевчишин, старший аналитик

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