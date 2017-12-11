Dukascopy Bank SA: движение индекса ММВБ на этой неделе определят итоги заседания FOMC

В первую половину торговой сессии понедельника индекс ММВБ оттолкнулся от значимой отметки в 2100 пунктов и благодаря позитивному внешнему фону прибавил 1%. Несмотря на ослабление рубля против доллара на 8 копеек до 59,21 руб./долл., индекс РТС также сегодня вырос на 1% до 1130 пунктов. Китайские фондовые индикаторы сегодня росли в среднем на 1%, двигаясь вслед за индексами США, которые в пятницу поднимались на сильных данных по рынку труда. Дело в том, что прирост новых рабочих мест в американской экономике подкрепил уверенность инвесторов в дальнейшем росте глобальной экономики.

Во второй половине дня мы ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 2125 пунктов. Причем, возможно, на этом уроне индекс останется вплоть до середины недели, когда состоится последнее в этом году заседание Комитета по операциям на открытом рынке США.

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