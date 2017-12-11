ИК "Абилити Капитал": Уровень ликвидность дает надежду на рост

Очень многие процессы, происходящие на финансовом рынке и в экономике, зависят от количества денег в обороте. Чем денег больше, тем более активно протекают процессы в экономике и тем более склонны к росту финансовые рынки.

Российский финансовый рынок, в связи с достаточно жесткой политикой Центрального Банка России, и так же в связи с санациями банков испытывал недостаток ликвидности в системе в последнее время. Несмотря на то, что цены на нефть сорта Brent, с октября значительно выросли с уровня 55 долларов за баррель до текущих 63 долларов за баррель. Уверенно пробив вверх сопротивление на уровне 60 долларов за баррель. Индекс РТС и ММВБ пока еще никак не отыграли рост цен на нефть, оставшись на тех же уровнях, где были в октябре. Хотя логично было бы предположить, что если нефть выросла в цене на более чем 10% и тем более, если цена вышла на абсолютно новые уровни, где назвать нефть дешёвой уже нельзя. Индекс РТС и ММВБ, так же должны по логике быть выше, на новых уровнях.

С ценой нефти 60 долларов за баррель и выше индекс ММВБ должен штурмовать отметку 2300 пунктов, а индекс РТС отметку 1250 пунктов. Но индексы сейчас находятся на примерно 10% ниже этих отметок. И это отставание можно объяснить простой причиной: внутри финансовой системы России в последние месяцы просто было недостаточно денег.

Однако в понедельник 11 декабря долгожданная ликвидность пришла. Уровень денежных средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России резко вырос до уровня 2 672 млрд. рублей. Это на четверть больше, чем было в пятницу, когда остатки составляли 2 107 млрд. рублей. В последний раз такой объем ликвидности в финансовой системе страны был в мае текущего года.

Рост объема рублевой ликвидности однозначно должен привести к оживлению на финансовых рынках России и сыграть в пользу роста индекса ММВБ и индекса РТС. С «деньгами», наш рынок имеет все шансы на то, чтобы отыграть свое отставание от нефтяных цен. С «деньгами» и ценой нефти выше 60 долларов за баррель, справедливо будет ожидать рост индекса ММВБ до 2300 пунктов и рост индекса РТС до 1250 пунктов.

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