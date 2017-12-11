ГК Forex Club: НЕФТЬ: число буровых в США растет очень неохотно

Цены на нефть основных эталонных сортов притормозили рост вблизи двухнедельных максимумов на признаках возможного роста добычи в США.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне 11 декабря в 12:00 по московскому времени торговались на уровне 63,17 доллара за баррель. Американский эталон WTI находился в районе 57,20 доллара за баррель.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes число буровых установок в США, по итогам прошлой недели, возросло на 2 единицы до 751 штуки, что на 53% ниже исторического максимума.

После решения ОПЕК о сокращении добычи цены на нефть в основном снижались.

Однако, в районе около 61 доллара за баррель Brent уже пользуется достаточно высоким спросом. При этом в районе около 63 долларов за баррель активность покупателей снижается.

Складывается, впечатление, что рынок находится в состоянии «подождем, посмотрим». В центре внимания активность сланцевых компаний на новых ценовых уровнях. Они пока прибавляют число буровых не очень охотно и это позитив для цен.

Вполне возможно, волатильность до конца года продолжит снижаться, и мы пробудем в диапазоне 60-65 долларов за баррель.

Обычно когда цены определяют для себя новый коридор колебаний их динамика внутри этого диапазона мало предсказуема. Она зависит от краткосрочных факторов. Таких как, резкие падения или рост запасов в США. С фундаментальной точки зрения обоснованным коридором колебаний по-прежнему является область 60-70 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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