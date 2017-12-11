Открытие Брокер: Российский рынок попробует продолжить рост на фоне отсутствия негатива

К 15:10 (мск) индекс Мосбиржи рос на 0,86% до 2123,14 п., а РТС укреплялся на 0,9% до 1129,57 п. К середине дня российский рынок торговался в хорошем плюсе, но на пониженных объёмах. В принципе, приближение новогодних праздников уже накладывает отпечаток на активность местных участников. Если же говорить о положительной динамике, то для этого сложился вполне позитивный внешний фон, нефть торгуется выше $63 за баррель Brent, а неприятные эмоции от взаимных судебных претензий «Роснефти» (+1,11%) и АФК «Система» (+5,0%) потеряли свою резкость. Стабильная нефть позволяет торговаться в плюсе нефтегазовому сектору: «Газпром» (+0,89%), «ЛУКОЙЛ» (+1,14%), «Сургутнефтегаз» (+0,74%). Проект «Ямал СПГ» осуществляет отгрузку первого СПГ транспорта, что позитивно отражается на бумагах «НОВАТЭК» (+0,58%). Бумаги «Башнефти» торгуются в понедельник без дивидендной составляющей: обыкновенные (-5,96%), а привилегированные (-9,06%). Кроме того, среди лидеров роста и падения отметились: привилегированные «Мечел» (+2,85%), обыкновенные «Мечел» (+2,75%), «Юнипро» (+2,37%), «Мостотрест» (+2,34%), а также НМТП (-1,09%), «Полюс» (-0,83%), «Мосэнерго» (-0,71%), «ВСМПО-Ависма» (-0,36%).

Рубль незначительно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3755 рублей. Рубль в начале недели смотрится слабее коллег по сырьевому цеху. Причиной этому являются ожидания на рынке, связанные с очередными неприятными сюрпризами от администрации США. Очередные ограничения коснулись круга специализированных предприятий, но данное решение явно не будет последнем в процессе мировой конкурентной борьбы. Кроме того, в декабре существенно возрастает спрос населения на валюту. Параллельно с этим можно ожидать оттока части «горячих» денег с долгового рынка по факту снижения ставки ЦБ РФ на пятничном заседании. Впрочем, некоторые нерезиденты могут уже заранее готовиться к событию. К 15:10 (мск) USD/RUB – 59,20 (+0,12%), EUR/RUB – 69,81 (+0,22%).

Европейские торги проходили при незначительном изменении индексов. В утренние часы преобладали продажи в технологичном и телекоммуникационном секторах. Банки, напротив, позитивно торговались в ожидании повышения ставки ФРС. Тем не менее британский FTSE 100 торговался в плюсе за счёт слабого фунта стерлингов. Банковскому сектору также помогает тот факт, что одобренные правила Базель III в конце прошлой неделе повысят устойчивость мировой банковской системы, а большинство европейских банков уже соответствует новым требованиям. К 15:10 (мск) DAX – 13149,52 п. (-0,03%), CAC 40 – 5391,89 п. (-0,13%), FTSE 100 – 7427,46 п. (+0,45%).

Нефть немного сократила утренние потери. Так или иначе, на рынке сохраняется негативное влияние статистики, показавшей рост числа активных нефтяных буровых установок в США на 2 единицы за прошлую неделю. Кроме того, на рынке ознакомились с заявлением министра нефти Кувейта Иссам аль-Марзука, который выразил мнение, что производители могут пересмотреть свои планы по ограничению уже в июне. Впрочем, уже днём в понедельник пришли новости из Кувейта об увольнении ряда министров, среди которых был и Иссам аль-Марзук. К 15:10 (мск) Brent – $63,29 (-0,17%), WTI – $57,13 (-0,40%), золото – $1251,4 (+0,24%), медь – $6575,31 (+0,13%), никель – $10935 (-0,14%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 93,75. Новозеландский доллар укреплялся против доллара США на 1,15%. К 15:10 (мск) EUR/USD – $1,179 (+0,15%), GBP/USD – $1,337 (-0,06%), USD/JPY – 113,37 (-0,05%).

Существенных событий на вечер не ожидается. Рынки продолжат вяло торговаться в ожидании итогов заседания ФРС. Российские активы могут сохранить позитивный настрой, так как до нового года особых политических рисков может и не быть.

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