ИК ЛМС: Российский рынок откроется ростом на 0,2%

Американские индексы во вторник выросли на фоне подъема цен на нефть и корпоративной отчетности. S&P 500 повысился на 0,6%, DowJones – на 0,58%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 0,47%. Сегодня американские индексы слабо растут. S&P 500 увеличился на 0,05%, Dow Jones прибавил на 0,11%, Nasdaqподорожал на 0,12%.

Нефтяные котировки во вторник выросли на фоне оптимизма по поводу сокращения добычи в странах ОПЕК. Brent поднялась на 0,85% до $56.66, а WTI – на 1,24% до $54.06. Сегодня нефтяные котировки продолжают рост в ожидании снижения избытка предложения на рынке. Brentподорожала на 0,37% до $56.97, а WTI – на 0,33% до $54.51 за баррель. Цены на базовые металлы сегодня снижаются. Алюминий подешевел на 0,85%, медь – на 0,68%, никель – на 0,88%. Азиатские рынки в среду растут в ожидании протокола заседания ФРС США. Nikkei225 снизился на 0,1%, KOSPI прибавил 0,2%, австралийский индекс ASX All Ordinaries – также 0,2%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные о продажах домов на вторичном рынке в январе, данные по ипотеке, а также индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей. ФРС США обнародует протокол заседания комитета по открытым рынкам. В Еврозоне будут опубликованы данные об инфляции и индекс потребительских цен. В Германии обнародуют индекс доверия инвесторов к экономике страны. В России Mail.ru, Газпром Нефть, Новатэк и Роснефть опубликуют финансовую отчетность по МСФО за 2016 год. МТС и Татнефть проведут заседание совета директоров.

Мы ждем позитивного открытия торгов на российском рынке на уровне 0,2%

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