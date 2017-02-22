Открытие Брокер: У рубля нет поводов игнорировать возможность укрепления

По итогам торгов 21 февраля индекс ММВБ прибавил 0,41% до 2127,72 пт., а РТС — 0,98% до 1161,65 пт. Внешний фон не мешал оптимизму, а нефть способствовала активности покупателей. Тем более, что на графике ММВБ наблюдалась лёгкая перепроданность. Вместе с тем, укрепление рубля всё же оказывало давление на бумаги экспортных компаний: «АЛРОСА» (-2,21%), «ММК» (-1,68%), Polymetal (-1,61%), «Мечел» (-1,31%). На положительном полюсе рынка расположились: «Соллерс» (+7,73%), «ФСК ЕЭС» (+3,79%; увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2016 году в 5,9 раз до 106,7 млрд рублей), «НОВАТЭК» (+3,19%; увеличила прибыль по МСФО в 2016 году более чем в три раза до 257,8 млрд рублей), «ЭНЕЛ Россия» (+3,01%), «ТГК-1» (+1,99%), «Северсталь» (+1,92%), «ТМК» (+1,68%). Последние две позиции в списке отреагировали на крупный заказ труб со стороны «Газпрома» (-0,11%). «ОГК-2» (-0,11%) увеличила прибыль по РСБУ в 2016 году на 16,5% до 3,497 млрд рублей. На валютном рынке день вновь остался за рублём, который к вечеру укрепился до 57,41 за доллар. Способствовали этому нефть и повышенный спрос на рублёвую ликвидность. Экспортным организациям предстоят выплаты налогов 27-28 февраля, а праздник на текущей неделе сокращает период конвертации валютных средств. Кроме того, в среду Минфин предложит ОФЗ на 30 млрд, что также заберёт ликвидность из финансовой системы. В дополнение можно также отметить отсутствие новых словесных интервенций со стороны правительства, а также недавнее повышение суверенного рейтинга РФ агентством Moody’s. Соответственно, у рубля вновь нет поводов игнорировать возможность укрепления.

Американские торги завершились очередными рекордами по индексам. Отчёты Wal-Mart Stores Inc. (+3,0%) и Home Depot Inc. (+1,41%) подтвердили, что американский потребитель остаётся вполне оптимистичным. Одним из лидеров дня был сектор нефтяников, которые, естественно, реагировали на рост котировок нефти: Transocean (+2,36%), Chevron Corp. (+1,26%), Exxon Mobil (+0,16%). Новым историческим максимумам по индексам не помешало даже то, что предварительный производственный PMI США от Merkit составил всего 54,3 пункта при ожиданиях 55,3 пункта. На фоне очередных рекордов Goldman Sachs предупреждает, что американские акции близки к пику оптимизма. По итогам дня DJIA вырос на 0,58% до 20743,0, S&P 500 — на 0,6% до 2365,38.

Большинство азиатских рынков демонстрировали рост. Лишь в Японии индексы испытывали сложности в связи с укреплением йены до 113,45. Доллар слабел на заявлениях президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер о том, что ФРС не собирается удивлять рынок неожиданным решением по ставке. Китайский рынок получил дополнительный стимул к росту после звонка Р. Тиллерсона государственному консулу КНР, в котором он подчеркнул необходимость и важность конструктивного диалога между двумя странами. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3255,27 (+0,06%), Nikkei 225 — 9360,31 (-0,11%).

Накануне информационные агентства тиражировали заявление генерального секретаря OPEC по поводу того, что Картель намеревается полностью выполнить свои обязательства по сокращению добычи. Однако на рынке были и другие поводы для повышения котировок. Рост числа активных буровых в США пока не привёл к резкому повышению добычи. Более того, Goldman Sachs ожидает увеличения объёмов производства всего на 130 тыс. бар. По сравнению со средним показателем 2016 года. К 9:10 (мск) контракт Brent составил $56,9 (+0,42%), WTI — $54,52 (+0,35%), золото торговалось на уровне $1235,9 (-0,24%), медь — $6009,82 (-0,71%), никель — $10775 (-0,74%), палладий — $782,85 (+0,52%).

Фьючерс на индекс доллара снижался более чем на 0,1% до 101,33. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,054 (+0,08%), GBP/USD — $1,251 (+0,27%), USD/JPY — 113,45 (-0,18%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 (мск) — индексы IFO текущих условий, экономических ожиданий и делового климата в Германии, одновременно выйдут данные по промышленному производству в еврозоне, в 12:30 (мск) — ВВП Великобритании, в 13:00 (мск) — уточнённая инфляция в еврозоне, в 16:00 (мск) — розничные продажи и безработица в РФ, в 18:00 (мск) — продажи домов на вторичном рынке США, в 22:00 (мск) — публикация протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Утро на российском рынке может вновь оказаться вполне позитивным. Если риторика в отношении Китая со стороны США улучшается, то не стоит ли ждать аналогичного шага в отношении Москвы? Из объективных условий можно также отметить вполне позитивный настрой в Азии, а также продолжающийся рост котировок нефти, хотя максимумы предыдущего дня ещё не были перекрыты. Соответственно, индекс ММВБ попробует вернуться выше отметки 2140 пунктов, а рубль имеет шанс в очередной раз протестировать уровень в 57 рублей за доллар, где пролегает очередная линия беспокойства представителей правительства.

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