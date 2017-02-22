ГК "Forex club": НЕФТЬ: ОПЕК сигналит о готовности продлить пакт по сокращению добычи

Цены на нефть основных эталонных сортов снова торгуются в непосредственной близости от годовых максимумов после того, как генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не исключил возможности продления соглашения между ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне в 10.00 по московскому времени подрастали на 0,4% до 56,88 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке также дорожал на 0,4% до 54,41 доллара за баррель. Оба сорта прибавили около 1% днем ранее.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо во время своего выступления наInternational Petroleum конференции Лондоне отметил, что ОПЕК хотел бы продолжить свое соглашение по сокращению добычи с 11 странами не входящими в картель на долгосрочную перспективу.

Это соглашение убрало с рынка около 2 миллионов баррелей в сутки. Все, что могут быстро вернуть назад сланцевые компании в США этот тот миллион в сутки, который они убрали с момента начала кризиса в 2014 году. При этом темпы роста мирового проса на нефть будут составлять около 1,3 миллиона баррелей в сутки в год как минимум до 2025 года. Сланцевые компании в США будут не способны наращивать добычу такими темпами. Соответственно, если ОПЕК даже просто заморозит добычу на текущем уровне,

спрос и предложение неизбежно перейдут в состояние дефицита предложения.

Цены на нефть поднимутся выше 60 долларов, но вопрос только как быстро. Для того, чтобы они смогли там закрепиться ко второй половине 2017 года участникам рынка нужны сигналы, что соглашение по сокращению добычи будет продлено хотя бы до конца 2017 года. Вчерашнее выступление Баркиндо было таким сигналом. Если они усилятся, то цены неизбежно пойдут вверх. Пока же падение в район 55-56 долларов за баррель по Brent можно использовать как повод для покупок.

Валерий Полховский, аналитик

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