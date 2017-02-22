Банк "Глобэкс": ожидаем повышения котировок индекса ММВБ на открытии торгов На фоне роста американских и азиатских фондовых индексов мы ожидаем повышения котировок индекса ММВБ на открытии торгов. В течение дня рубль может укрепиться благодаря продолжению тренда по увеличению цены на нефть, а также предстоящим налоговым платежам на следующей неделе. Трейдеры продолжают отыгрывать хорошие данные по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК «плюс», что в итоге должно сократить избыток предложения нефти на мировом рынке. В итоге сейчас передний край (до сентября 2017 г.) кривой фьючерсов на марку нефти Brent демонстрирует рост до $57 за баррель против $55-56 неделей ранее. Вместе с тем, сегодня будет опубликован протокол заседания FOMCФРС США, в котором инвесторы ожидают увидеть новые формулировки относительно скорого повышения верхнего уровня процентной ставки. Это может укрепить доллар к мировым валютам и снизить цены товаров, номинированных в долларах, в число которых входят и фьючерсы на нефть. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте