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mfd.ruАналитикаКомментарии22 февраля 2017 г.Банк "Глобэкс": ожидаем повышения котировок инд...
сегодня
09:55

Банк "Глобэкс": ожидаем повышения котировок индекса ММВБ на открытии торгов

На фоне роста американских и азиатских фондовых индексов мы ожидаем повышения котировок индекса ММВБ на открытии торгов. В течение дня рубль может укрепиться благодаря продолжению тренда по увеличению цены на нефть, а также предстоящим налоговым платежам на следующей неделе. Трейдеры продолжают отыгрывать хорошие данные по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК «плюс», что в итоге должно сократить избыток предложения нефти на мировом рынке. В итоге сейчас передний край (до сентября 2017 г.) кривой фьючерсов на марку нефти Brent демонстрирует рост до $57 за баррель против $55-56 неделей ранее. Вместе с тем, сегодня будет опубликован протокол заседания FOMCФРС США, в котором инвесторы ожидают увидеть новые формулировки относительно скорого повышения верхнего уровня процентной ставки. Это может укрепить доллар к мировым валютам и снизить цены товаров, номинированных в долларах, в число которых входят и фьючерсы на нефть.

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