Альпари: У рубля появятся основания для снижения к концу марта

Укрепление рубля внесло существенный вклад в положительную работу по сдерживанию инфляции. Однако это, похоже, единственный плюс в дорогой национальной валюте, который действительно заметно и можно доказать. Среднесрочный тренд на укрепление российского рубля был сформирован еще 14 ноября 2016 года, и с тех пор рубль вырос к доллару США на 15%. Новый 2017 год американская валюта начала с отметки 61,10 руб., сегодня средневзвешенный курс доллара составляет около 58 руб.

Если раньше мы говорили о плотной связи стоимости рубля с котировками нефти, поскольку рубль был и остается валютой прежде всего сырьевой экономики, то сегодня мы можем отметить, что между рублем и нефтью плотная связь практически исчезла. Основной поддержкой для российской валюты является спрос мировых инвесторов из-за высокой ключевой ставки российского Центробанка. Это называется торгами carry trade (кэрри трейд). Их суть в следующем: на рынке продается валюта с низкой доходностью (в нашем случае это доллар США) и покупается валюта с высокой доходностью (это рубль). Доходность в этом примере – это уровень официальной ставки Центробанка. В России она составляет 10% годовых, не меняется с осени 2016 года и как минимум до мартовского заседания ЦБ пересмотрена не будет. Это определение –carry trade – фигурирует практически в каждом биржевом обзоре и комментарии, поскольку на текущий момент поддержка рублю с этой стороны наиболее выражена.

Дополнительную опору российскому рублю дают покупки Минфином валюты на внутреннем рынке. Тут все сложнее и туманнее: ни Центробанк, ни финансовое ведомство не публикуют данные об интервенциях в этот раз, а рыночные объемы указывают на единовременные покупки долларов США, как, например, это было на минувшей неделе в среду и пятницу. Тогда рубль резко ослаб, но после вернулся к своим привычным позициям.

До конца февраля ситуация для доллара и рубля останется примерно текущей. Ожидания по марту смешанные, на рубль будут давить следующие факторы:

- пиковый период выплат российских компаний по внешнему долгу;

- ожидание итогов мартовского заседания ЦБ РФ. Если будет принято решение о понижении ключевой ставки, то рубль ослабнет значительно. Однако именно сейчас Центробанку интереснее достичь инфляционной цели в 4%, чем способствовать стабильности бюджета или рубля, поэтому велика вероятность сохранения ставки без изменений в марте;

- определенное охлаждение отношений РФ и США. С приходом к власти президента Дональда Трампа создалось впечатление о скорой отмене пакетов антироссийских санкций, которые работают уже несколько лет. Однако сейчас видно, что это только показалось.

- реальные располагаемые доходы россиян падают два года подряд, что не способствует оживлению в розничных продажах. Текущий рост ключевых макроэкономических параметров – это просто их восстановление после провала ранее, и на сегодняшний момент говорить о планомерном улучшении все-таки преждевременно;

- личная инфляция россиян остается вдвое-втрое выше официальной. Это связано со слишком вялым ростом уровня заработных плат при одновременно удорожании повседневной жизни населения. Платежеспособность остается без особенных положительных изменений при том, что россияне стали охотнее тратить при прежнем уровне дохода. Основная причина этого кроется в нейтральной экономической ситуации без выраженных стрессов.

Здесь же отдельным фактором стоит все-таки упомянуть стоимость нефти. Почти семь недель черное золото стоит как будто зажатым в торговом диапазоне: и расти не может, и падать не хочет. Однако технический график дает основания говорить о возможности снижения цены на нефть в середине марта-начале апреля. Если баррель пойдет вниз, то рубль не сможет игнорировать это давление.

В совокупности все это создает определенные основания для ослабления рубля в середине-конце марта. Средний прогноз не исключает движения доллара в область 61-64 руб., откуда российская валюта попробует скорректироваться позже. Стоит ли сейчас покупать доллары для личных сбережений? Да, рыночная картина это подтверждает, но решение, в чем хранить средства, каждый принимает индивидуально.

Анна Бодрова, старший аналитик

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