ИФК «Солид»: Протоколы ФРС могут увеличить вероятность повышения ставки ФРС в марте

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили, и колеблются в районе отметки в $56.9 за баррель на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК стремятся к выполнению соглашения о сокращении добычи на 100%, что окажет на нефтяной рынок более сильное влияние, чем отмечающийся рост добычи сланцевой нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2130 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот индикатор продолжит попытки отыграть понесенные ранее потери на фоне вероятного закрытия фондовыми игроками «коротких» позиций в преддверии «длинных» российских выходных.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня снизился на 0.34% пункта при оборотах торгов примерно на 15% выше среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение этого индикатора оказало резкое падение котировок акций слабо отчитавшегося банка HSBC (-6.5%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение курса акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+0.8%), BP (+1.3%) и телекома Vodafone Group (+1.1%). Выступивший глава Банка Англии Марк Карни заявил, что возможный сценарий «мягкого» Brexit с ясными условиями и последствиями станет причиной для повышения регулятором ключевой ставки, однако есть и другие сценарии, которые приведут к иной денежно-кредитной политике. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC во вторник вырос на 0.49% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции нефтегазового гиганта Total (+1.7%) и производителя шин Michelin (+1.5%). Немецкий индикатор DAX (+1.18%) вырос на фоне повышения котировок акций Siemens (+2.9%), Bayer (+1.6%) и Adidas (+2.5%), внесших весомый вклад в его подъем.

Фондовый рынок США во вторник продолжил подъем. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones повысился в итоге дня на 0.58%, а наибольшее положительное влияние на его динамику оказали акции хорошо отчитавшихся ритейлеров Wal-Mart Stores (+3.0%) и Home Depot (+1.4%), а также авиакосмической корпорации Boeing (+1.7%) и UnitedHealth Group (+1.9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ поднялся на 0.47% на фоне повышения котировок акций Nvidia (+3.6%) и Applied Materials (+2.6%) и неплохо отчитавшейся Henry Schein (+2.9%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.6%) тоже показал положительную динамику при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (+1.3%). Ожидаемая сегодня публикация протоколов последнего заседания ФРС может увеличить вероятность повышения ставки ФРС в марте.

Рынок акций РФ во вторник прибавил. Индекс ММВБ поднялся на 0.41% в основном из-за повышения в цене акций НОВАТЭКа (+3.2%) и Сбербанка (+0.9%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0.98%) вырос более значительно на фоне укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать влияние как на котировки отдельных бумаг, так и на рынок в целом, сегодня стоит выделить запланированную публикацию финансовых результатов Роснефти, НОВАТЭКа, Газпром нефти и Mail.ru, а также заседание совета директоров Татнефти.

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