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mfd.ruАналитикаКомментарии22 февраля 2017 г.ИнстаФорекс: Рубль возлагает надежды на нефть
сегодня
10:12

ИнстаФорекс: Рубль возлагает надежды на нефть

Во вторник рубль закономерно продолжил укрепляться на фоне подрастающей нефти. Котировки Brent в моменте попытались пробить уровень 57, отметившись на 3-недельных максимумах в районе 57,40 долл./барр. На этом фоне пара доллар/рубль снизилась почти на 0,5%, до 57,66 руб. Евро/рубль на фоне масштабного ослабления единой валюты на международном рынке форекс потеряла более 1%, финишировав на 60,84 руб.

В роли основного драйвера покупок рубля выступило ралли в сырьевом сегменте. Brent позитивно отреагировала на вербальные интервенции генсека ОПЕК, который подтвердил, что производители на 90% выполняют договоренности по сокращению добычи, причем в ближайшие месяцы, как ожидается, уровень исполнения будет более высоким. Этого оказалось достаточно, чтобы протолкнуть баррель за пределы отметки 57, но недостаточно для уверенного пробоя этого довольно прочного уровня сопротивления, выше которого актив не поднимался со 2 февраля. Также в пользу укрепления рубля играет налоговый период. Два этих фактора поддержки помогают нивелировать негативное влияние укрепления позиций доллара на мировой арене.

Brent не смогла пройти отметку 57, но сегодня может предпринять еще одну попытку ее пробоя. Поддержку сырьевому сегменту может оказать свежая порция позитивных новостей уже со стороны технического комитета ОПЕК по мониторингу исполнения соглашения. В случае успешного тестирования максимумов в районе 57,40 долл./барр. нефть нацелится на уровень 58. Однако следует соблюдать осторожность, поскольку волну роста может сменить фиксация прибыли. В случае реализации такого сценария, в первой половине дня доллар/рубль может опуститься ниже поддержки 57,40 руб., но к вечеру не исключено возвращение котировок на исходные позиции.

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