ИК "Финам": Прогнозируется широкий боковик по ММВБ укрепление рубля

Внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Китайский фондовый индекс CSI300 теряет 0,16%. Китайские валютные резервы в январе составили $3 трлн долларов, потеряв за месяц приблизительно на $13 млрд. Индекс цен на жилье в КНР в январе составил 12,2% г/г, против 12,4% за предыдущий период. Японский индекс Nikkei 225 демонстрирует нулевую динамику. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,08%. Котировки поддержали сильные годовые отчетности ритейлеров. В частности, результаты выше ожиданий представила крупнейшая в мире розничная торговая сеть Wal-Mart. Среди ключевых релизов статистики на внешних рынках сегодня стоит отметить данные по динамике пересмотренного ВВП Великобритании за 4 кв. в 12.30 мск. (прогноз +2,2% г/г), окончательные данные по индексу потребления в еврозоне за январь в 13.00 мск. (прогноз +1,8% г/г) и данные по продажам домов в США за январь в 18.00 мск (прогноз 5,54 млн).

К текущему моменту основные сорта нефти дорожают в пределах 0,5%. Баррель Brent стоит $56,89, а WTI - $54,51. В ходе последних сессий котировки подобрались к верхней границе диапазона, который сформировался еще с середины декабря прошлого года. Нефть уверенно растёт на фоне соблюдения ОПЕК+ договора о сокращении добычи более чем на 90% и намерения улучшить этот показатель. Поздно вечером недельные данные по запасам нефти и углеводородов представит API.

Ожидается, что сегодня в первой половине дня российский фондовый рынок будет находиться под влиянием противоречивого внешнего фона. Впрочем, существенное влияние на котировки индикатора широкого рынка может оказать стартовавший в полную силу сезон годовых корпоративных отчетностей. В частности, сегодня результаты за год согласно МСФО представят такие тяжеловесы, как Газпром нефть, Новатэк, Mail.Ru Group и Роснефть. Помимо этого, волатильности может привнести объявление о ребалансировке индекса MSCI Russia 10/40, на который ориентируются многие фонды. Таким образом, учитывая все выше сказанное, утренние торги по индексу ММВБ скорее всего пройдут в рамках широкого боковика от уровней вчерашнего закрытия. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ снизился на 0,14%.

На валютном рынке ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к доллару США. Котировки пары доллар/рубль могут снизиться в пределах 0,5%. Несмотря на предстоящее в марте более чем двукратное увеличение объема платежей по внешним долгам и сезонность, поддержку национальной валюте продолжит оказывать приток валюты из-за carry trade по высокодоходным рублевым активам. Да, доходности подобных операций за последние месяцы немного сократились, но их пока нивелирует снижение курсовой волатильности из-за стабильной нефти. В рамках вчерашней вечерки фьючерс на доллар потерял почти 0,5%. Остатки по корсчетам очередной раз обновили максимумы с начала месяца и составляют 2 трлн руб. Объемы торгов долларом на споте (TOM) вчера составили 200 млрд. руб, что немногим выше среднемесячного значения.

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