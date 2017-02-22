Альпари: Курс доллара возвращается к уровню 57 руб.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 54,75 коп. (-0,94%), до 57,40 руб., курс евро – на 94,00 коп. (-1,53%), до 60,58 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,5 млрд (+29,62%), евро/рубль – 309,0 млн евро (+14,10%).

Центральный банк России с 22 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 23,77 коп., до 57,859 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 61,209 руб., что ниже предыдущего дня на 48,97 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. На фоне повышения цен на нефть сорта Brent до $57,28 курс доллара снизился до 57,53 руб., евро – до 60,63 руб.

Нефтяные котировки ускорили рост во время выступления генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо на конференции в Лондоне. На ней он заявил, что соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, в январе выполнено на 90%. Генсек уверен, что в ближайшие месяцы этот показатель вырастет.

На американской сессии рубль подорожал к иностранным валютам на фоне общего ослабления американского доллара и евро в кроссах на рынке форекс. Курс доллара снизился до 57,40 руб., курс евро – до 60,51 руб. Во вторник единая валюта находилась под давлением из-за роста политической неопределенности в еврозоне в преддверии выборов во Франции.

Сегодня, 22 февраля, баррель Brent стоит $56,91 (+0,54%). Торги на Мосбирже откроются снижением по рублёвым парам. На среду целевая зона по нефти $57,40 - $57,60. Продажа экспортёрами валютной выручки вместе с аукционами Минфина РФ рубль поддержат российскую валюту до закрытия торгов в Европе. Минфин на аукционах 22 февраля предложит ОФЗ на сумму 30 млрд рублей.

Четверг и пятница - нерабочие дни в России. 23 февраля Мосбиржа будет закрыта. Учитывая длинные выходные и позитивные настроения на нефтяном рынке, в среду от курса доллара ожидается снижение до 57,00 руб., курса евро – 60,30 руб. После вербальных интервенций рубль вернул себе больше 50% потерь.

На американской сессии ФРС США представит протокол с последнего заседания FOMC. Американский институт нефти опубликует отчет по запасам нефти в США. Обе новости могут оказать негативное влияние на российский рубль. В связи с этим после закрытия торгов в Европе по курсу рубля ожидается снижение.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика