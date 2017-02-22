ГК "Forex club": Рубль готов опять укрепляться

Рубль получил новый стимул для роста. И это не политика. И не сезон налоговых выплат. Как раз, напротив, эти два фактора постепенно сходят со сцены.

На этот раз катализатором стала нефть. Brentвпервые с начала февраля смогла пройти выше 57,00 долл./барр. и коснуться отметки 57,39.

Более того, есть ожидания, что на завтрашней встрече Комитета ОПЕК, наблюдающего за выполнением соглашения по добыче, последует новый шквал оптимистичных комментариев.

А это значит, что Brent может пробить отметку 58,00 и потянуть за собой рубль. USD/RUB на этой истории способна вновь вернуться к отметке 57,00.

USD/JPY вновь растет. И это неизбежно, учитывая разный настрой центробанков Японии и США. Сегодня утром глава Банка Японии более чем ясно дал понять – об ужесточении монетарной политики речи быть не может. ЦБ еще не достиг целевого уровня инфляции, поэтому мягкий курс вполне оправдан, а о повышении ставок говорить слишком рано.

А теперь вспомним о недавнем выступлении главы ФРС США. Джанет четко намекнула на силу экономики и на готовность к дальнейшему ужесточению. После ее выступления вероятность повышения ставки начала расти. На март пока ставят порядка 20%, однако от июньского и декабрьского заседаний все же ожидают ужесточения. Экономические отчеты из США указывают и на рост инфляции и на увеличение числа рабочих мест хорошими темпами.

В таких условиях USD/JPY просто обязана продолжить движение вверх с ближайшей целью на отметке 114,20. Технически, сильное сопротивление располагается лишь в районе 114,80.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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