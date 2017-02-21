Открытие Брокер: Ситуация в рубле складывается в пользу российской валюты

К 15:21 (мск) индекс ММВБ прибавил 0,55% до 2130,67 пт., а РТС — 1,08% до 1162,80 пт. К середине дня российский рынок торговался в плюсе на пониженных объёмах. Роста нефти до $57,2 вполне хватило для укрепления рубля и роста фондового рынка. Среди лидеров дня преобладали бумаги, которые непосредственно выигрывают или от усиления рубля, или от дорожающей нефти: «НОВАТЭК» (+2,62%), «Сбербанк» (+1,47%), «Газпром нефть» (+0,92%), «ЛУКОЙЛ» (+0,9%), «Роснефть» (+0,23%), «Газпром» (+0,38%). На противоположном полюсе — бумаги внутреннего рынка и ненефтегазовых экспортёров: «МРСК Центр» (-1,79%), «Мечел» (-1,61%), «Интер РАО» (-1,4%), «АЛРОСА» (-1,34%), Polymetal (-1,33%), «Распадская» (-1,11%). «ФСК ЕЭС» (+1,65%) увеличила прибыль по РСБУ в 2016 году в 5,9 раза до 106,7 млрд рублей при росте выручки на 26% до 218,36 млрд рублей. «Полюс» увеличила прибыль в 2016 году по МСФО на 52,9% до 95,26 млрд рублей. Негативное влияние на сектор электроэнергетики также оказывает предложение Минэнерго о том, чтобы дочерние компании «Россетей» выплачивали 25% прибыли по РСБУ в виде дивидендов с возможностью их увеличения. Естественно, на рынке сохраняются иллюзии, что энергетики всё же будут выплачивать половину прибыли в виде дивидендов.

Рубль продолжил укрепление против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3290 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,41%, недельная — до 10,44%, а месячная осталась на уровне 10,49%. Рубль продолжает пользоваться спросом как за счёт долгосрочных факторов, так и для уплаты налогов 27-28 февраля. К тому же, нефть поднялась выше $57 за баррель, что также способствовало покупкам. До начала следующей недели у российской валюты почти нет поводов для ослабления, но в начале марта можно ожидать небольшую волну фиксации прибыли. К 15:21 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,42% до 57,705, EUR/RUB — на 1,17% до 60,80.

Одним из немногих разочарований в Европе было снижение бумаг HSBC Holdings Plc на 6,6% на фоне слабого отчёта. Кстати, именно банковский сектор тянул британский FTSE 100 вниз. В остальном, росту индексов способствовали нефтяники, устремившиеся вслед за котировками нефти. Производители автомобилей отреагировали как на сильные макроэкономические показатели, так и на слабый евро: BMW (+0,49%), Renault SA (+0,35%), Volkswagen AG (+0,24%). Предварительные индексы деловой активности в еврозоне оказались весьма оптимистичными. Германский PMI в сфере услуг вырос до 54,4 при ожиданиях 53,6, а в промышленности — до 57,0 пунктов при ожиданиях 56,0. Общий показатель еврозоны в сфере услуг поднялся до 55,6 при ожиданиях 53,7, а в производстве — до 55,5 при ожиданиях 55,0. Композитный индекс деловой активности еврозоны повысился до 56,0 при ожиданиях 54,3. И, что самое важное для динамики евро, — цены производителей еврозоны в январе остались без изменений, а за год выросли всего на 0,7%. К 15:20 (мск) DAX составил 11898,66 (+0,6%), CAC40 — 4878,99 (+0,29%), FTSE 100 — 7293,52 (-0,09%).

Похоже, что рынок угля сохранит позитивную динамику. Reuters сообщает из Пекина, что крупнейшим производителям ископаемого топлива было предписано вновь сократить добычу на фоне завершения отопительного сезона. Ситуация на рынке нефти также остается позитивной. Рекордные объёмы длинных позиций в Лондоне и Нью-Йорке не смущают спекулянтов. OPEC+ соблюдает на 90% взятые обязательства по сокращению добычи, а темпы увеличения производства в США оказались незначительными в сравнении с ростом количества активных буровых. В конце декабря число активных буровых выросло до 523 единиц при добыче 8,766 млн бар. К середине февраля число работающих буровых составило уже 597 единиц, но добыча выросла лишь до 8,77. Более того, в Goldman Sachs ожидают, что средний показатель добычи в 2017 году будет на 130 тыс. бар. в сутки больше, чем в 2016 году. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $57,04 (+1,53%), WTI — $54,66 (+1,64%), золото торговалось на уровне $1231,4 (-0,62%), медь — $6045,1 (+1,29%), никель — $11080 (-0,63%), палладий — $766,1 (-1,68%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,6% до 101,53. CAD, AUD, NZD слабели от 0,25% до 0,4% против валюты США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,053 (-0,75%), GBP/USD — $1,241 (-0,41%), USD/JPY — 113,64 (+0,5%).

Вечером в 16:00 (мск) будут обнародованы розничные продажи в РФ, а также данные по безработице, в 16:50 (мск) — речь члена Комитета по операциям на открытом рынке ФРС Н. Кашкари, в 17:45 (мск) — предварительные индексы деловой активности в США, в 18:00 (мск) — опережающие экономические индикаторы в США от Conference Board. Нефть довольно активно растёт, что обещает положительное закрытие торгов в России. Кроме того, на американском рынке сектор энергетиков также может оказаться лидером дня, подтянув за собой индексы. Ситуация в рубле складывается в пользу российской валюты, хотя коллеги по сырьевому цеху слабели. Однако на отечественном валютном рынке фактор нефти совпал с высоким спросом в связи с грядущими налоговыми платежами и долгосрочным фактором избыточно жёсткой политики ЦБ РФ. Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных изменений относительно закрытия в пятницу.

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