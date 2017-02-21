ГК Forex Club: Буркиндо отправил нефть выше 57

Brent резко рванула вверх, коснувшись максимума 57,36, невиданного с начала февраля. На рынок вновь пришли вербальные интервенции. Еще утром высказался министр энергетики Росии, подчеркнув, что объемы добычи урезаются быстрее намеченного.

А затем на сцену вышел генсек ОПЕК Буркиндо. Он отметил, что хочет продления соглашения со странами, не входящими в картель. По его мнению, цена не нефть еще не достигла равновесной и над этим надо работать. И даже этого его четкого желания «работать с ценой» было достаточно, чтобы вселить в рынок уверенность двигать актив дальше.

Следующей целью на пути станет отметка 58,00 долл./барр. И ее достижение хотя и будет затрудненным, но выглядит вполне реальным. Дело в том, что в Вене завтра пройдет встреча на тему выполнения договоренностей по добыче. Не исключен целый шквал оптимистичных комментариев, который может поддержать рост Brent и далее.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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