Альпари: Рублевые оптимисты начинают нервничать

Российский рубль во вторник днем движется без единой динамики в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 57,96 руб. (+0,05%). Евро оценивается в 61,12 руб. (-0,6%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 22 февраля, составляют 57,85 руб. за американскую валюту и 61,20 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 24 и 49 копеек соответственно.

Нефть, начиная с полудня, энергично дорожает. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,83 (+1,1%). Никаких особенно важных новостей, способных объяснить дневной подъем стоимости энергоносителей, не выходило. Это значит, что рынок реализует технические сигналы, оставаясь при этом в среднесрочном диапазоне. На этой неделе данные по запасам нефти и нефтепродуктов от API и Минэнерго США выйдут с небольшой задержкой из-за нерабочего понедельника.

Спрос на рубли в рамках очередного налогового периода в России в феврале скромный, поскольку остатки денежных средств на корсчетах в ЦБ выглядят вполне достаточными. Получается, что со стороны этого драйвера поддержка рублю небольшая. Политический фон сейчас тоже далеко не самый благоприятный для рубля: на днях стало известно о легализации паспортов ЛНР и ДНР на российской территории, что в отношениях с Западом обязательно станет поводом для очередного неприятного диалога.

Доллар США на мировой арене чувствует себя вполне благополучно на ожиданиях публикации «минуток» ФРС и скорых шагов по повышению процентной ставки. Выходит, что ослабление доллара в паре с рублем – это чисто российская история, местами основанная на carry trade, местами – на не исполненных пока технических сигналах движения к 55-56,50 руб.

Кроме того, очевидно, что некоторые из рублевых оптимистов начинают нервничать, получив ранее совершенно однозначные сигналы от российских властей по поводу стоимости национальной валюты. Бюджет, как ни крути, остается дефицитным, страна продолжает «проедать» мощности фондов, а они небезграничные. Все это в совокупности не формирует яркого негативного сигнала по рублю, особенно сейчас, пока он не достиг цели максимальных рыночных интересов. Однако пружина сжимается, это хорошо видно.

Анна Бодрова, старший аналитик

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