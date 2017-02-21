УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

Во вторник, 21 февраля, российский фондовый рынок торгуется в слабо растущем боковике 2125-2135 пунктов. С открытия индекс ММВБ прибавляет 0,5%, несмотря на укрепляющийся вторую сессию подряд рубль (сегодня +0,4%). РТС при этом прибавляет больше, +1%. Поддержку отечественному рынку оказывает дорожающая нефть (+1,7% по спот Brent). «Бычий» тренд в котировках «черного золота» сформировался на фоне заявлений генсекретаря ОПЕК в ходе IP Week о «беспрецедентном уровне готовности исполнения обязательств по сокращению добычи странами как ОПЕК, так и не-ОПЕК». Более того, сегодня стартует двухдневная встреча техсовета ОПЕК по обсуждению выполнения договоренностей по добыче, от которой все ждут подтверждения выше указанных заявлений.

На этом фоне сегодня в лидерах роста акции компаний нефтегазового сектора (+0,9% по ММВБ нефтегаз). Но стоит отметить, что Новатэк дорожает главным образом на предположении, что в ходе очередной квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 Новатэк заменит Магнит в списке бумаг с наибольшим весом. Это произойдет, если акции Новатэка обгонят Магнит сегодня-завтра. Учитывая отсутствие факторов поддержки для последнего, а также его сегодняшнюю динамику (около 0%) вероятность подобного исхода события велика.

Также в лидерах роста сегодня бумаги Mail.ru (+4,2%) после того как аналитики Morgan Stanley подняли свой таргет по компании с рекомендацией покупать.

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