ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Нефть помогла

Вчера на фондовом рынке был рост (по техническим причинам – котировки многих акций достигли повышательных трендов). Нефтяные цены также не подвели. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сказал на конференции нефтяников в Лондоне, что январская статистика свидетельствует в пользу приверженности странами ОПЕК соблюдения условий соглашения. Ограничение добычи составило свыше 90% от планируемых объемов. Баркиндо ожидает продолжение падения объемов запасов нефти в этом году. «Хотя заявление Баркиндо вызвало оптимизм касательно фундаментальных показателей рынка, еще остаются вопросы, учитывая, что есть признаки наращивания добычи Ираном», – сообщил в заметке аналитик по энергетическим фьючерсам в CitiFutures Тим Эванс. Плотная консолидация выше пробитых в прошлом году ключевых уровней сопротивления говорит о том, что цены на нефть могут двинуться выше, говорит технический аналитик в Forex.com Фавад Разакзада. «Citi продолжает давать бычьи прогнозы по нефти и меди на 2017 год. К концу года Brent может коснуться уровня около 70 долларов за баррель, а медь на LME может вырасти до 7000 долларов за тонну», – сообщили во вторник аналитики Citi в заметке клиентам. Для обоих товаров аналитики называют причиной роста цен «стремительную ребалансировку рынка в течение этого года». Аналитики Citiпо высили краткосрочный прогноз по Brent на 5 долларов до 55 долларов за баррель на первый квартал 2017 года и на 2 доллара до 56 долларов на второй квартал.

После 2017 года аналитики Citigroup ждут снижения цен на нефть из-за ожидающегося роста добычи сланцевой нефти в США. И не они единственные понижают долгосрочные прогнозы. Bank of America Merrill Lynch понизил прогноз по Brent до 50-70 долларов на 2022 год (с 55-75 долларов) на фоне оживления добычи сланцевой нефти в США.

Касательно нашего фондового рынка мы настроены оптимистично. Трамп попытается пойти на сделку с Россией, поэтому тема ослабления антироссийских санкций в 2018 году не теряет актуальности. Из выходящей сегодня статистики отметим статистику продажи домов на вторичном рынке США и индекс делового оптимизма Германии IFO.

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