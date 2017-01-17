УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

Первая торговая неделя на российском фондовом рынке прошла под знаком коррекции. С 30 декабря по 13 января индекс ММВБ снизился на 1,7% до 2195,19 пунктов. При этом в условиях новостного «штиля» и невысоких объемов торгов снижение рынка во многом шло вслед за снижающейся нефтью и укрепляющимся рублем. В долларах российский рынок двигался в боковом диапазоне.

Одной из важных тем прошлой недели стало обсуждение относительно дивидендных выплат госкомпаний по итогам 2016 г. Ранее в 2016 г. было принято решение о выплате дивидендов из расчета 50% от чистой прибыли по МСФО (это примерно 700 млрд руб.), но решения по-прежнему пока нет, а высказывания о возможности снижения уровня дивидендов для некоторых компаний негативно сказываются на настроении инвесторов.

Нефть марки Brent за неделю подешевела на 2% до $55,6 за баррель, восстанавливаясь после падения в прошлый вторник до $53,6 на фоне макростатистики и позитивных комментариев представителей нефтедобывающих стран об исполнении договоренностей. Негативным фактором стал резкий рост добычи в США на минувшей неделе (сразу на 190 тыс. баррелей в сутки).

Золото с начала года подорожало почти на 4%, торгуясь вблизи $1200 за унцию на фоне неопределенности политики нового избранного президентам США. Однако серьезного роста стоимости металла эксперты по-прежнему не ждут.

Рубль укрепился на 2% до 59,37 руб./$, на фоне остающихся высокими цен на нефть и снижении доллара, который на прошедшей неделе подешевел ко всем мировым валютам после первой пресс-конференции Трампа, где волнующим инвесторов вопросам экономических и налоговых реформ не было уделено достаточно внимания.

Начало года как обычно проходит в ситуации неопределенности, поэтому мы советуем инвесторам не делать резких движений с портфелем в ближайшее время. По-прежнему стабильным и интересным активом остаются консервативные инструменты – облигации и ПИФы облигаций, которые могут обеспечить доходность по итогам 2017 г. на уровне 8-9%. На рынке акций не исключена коррекция, но в целом по итогам года российские акции (ПИФы акций широкого рынка) могут принести до 10-15% с учетом дивидендной доходности. При восстановлении потребительского спроса лучше рынка будут смотреться акции компаний потребсектора, банков, и инфраструктурных компаний, хуже рынка – бумаги нефтегазового и металлургического сектора.

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