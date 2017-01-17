Альпари: Обзор рынков валют развивающихся стран: турецкая лира восстанавливается после обвала

За период с 11 по 16 января рынки валют развивающихся стран развернулись в сторону умеренного роста, что связано с растущими ценами на нефть, а также с укрепляющейся уверенностью в том, что повышения ставки ФРС в начале февраля текущего года не произойдет. Дополнительную поддержку росту ряда валют оказывают позитивные статистические данные по экономике стран.

Лидером роста за указанный период наконец стала многострадальная турецкая лира, подорожавшая к доллару на 2,7%. Другим лидером роста за тот же период стал венгерский форинт (+1%).

Выросли к доллару также многие другие валюты развивающихся стран. В частности, мексиканское песо прибавило к доллару 0,61%, несколько приостановив падение на фоне напряженных отношений Мексики с избранным президентом Дональдом Трампом. Подорожали к доллару, хотя менее чем на полпроцента, китайский юань, южноафриканский рэнд, польский злотый, российский рубль, казахстанский тенге и индийская рупия.

Единственной валютой развивающейся страны из рассматриваемых нами, которая за указанный период подешевела к доллару, стал бразильский реал (-0,8%), скорректировавшийся после бурного роста, в том числе на фоне новостей о росте инфляции за ноябрь.

Важные события

В Венгрии вышли позитивные статистические данные. Промышленное производство в стране за ноябрь выросло на 0,6% в годовом исчислении, темпы его роста не изменились по сравнению с ростом в октябре в годовом исчислении. А инфляция потребительских цен в декабре выросла на 1,7% по сравнению с 1,5% в ноябре, из этого следует, что Венгрия смогла избежать дефляции.

В Турции лира немного восстановилась после сокрушительного падения. Мы связываем это с тем, что парламент страны большинством голосов, несмотря на сопротивление оппозиции, одобрил конституционную реформу, предложенную президентом Реджепом Эрдоганом. Реформа предусматривает упразднение должности премьер-министра и передачу функций руководства правительством напрямую президенту страны, а также возможность для президента издавать указы и быть партийным. Хотя такое расширение полномочий президента воспринимается валютным рынком и международными инвесторами негативно, по всей видимости, валютные трейдеры и инвесторы решили сыграть наверх так как событие уже произошло и учтено в ценах.

В Казахстане проходит реформа государственного управления, нацеленная на расширение полномочий парламента при одновременном сохранении всех полномочий президента страны. Мы полагаем, что данная реформа сможет обеспечить эффективный баланс власти, и она является своевременной в условиях преодоления экономического кризиса. Курс тенге на этой новости вырос к доллару.

Прогноз

По значениям пары доллар/рубль мы сохраняем прогноз на уровне в 59-61, а по значениям пары евро/рубль – на уровне в 62-64 руб./евро. По курсу тенге к доллару мы меняем прогноз до 332-335 тенге за доллар, а по курсу тенге к евро – до 352-355 тенге за евро.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента

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