УК КапиталЪ : Еженедельная аналитика

Рынок акций. На минувшей неделе мировые рынки продемонстрировали нейтральную динамику, что связано с отсутствием конкретики в области бюджетной и фискальной политики по итогам первой пресс-конференции Д.Трампа, а также более жёсткой риторики представителей ФРС о необходимости ускорения темпов повышения учётной ставки. Инвесторы по всему миру занимают выжидательную позицию перед инаугурацией Д.Трампа и ждут первых решений на посту президента.

Выходившие статистические данные по экономике США носили смешанный характер. Наиболее важными были данные по розничным продажам за декабрь, которые оказались немного слабее ожиданий. Не оправдал ожиданий и предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в январе немного отступил до 98.1 пунктов с 98.2 пунктов в декабре при прогнозировавшемся повышении до 98.5 пунктов.

Помимо опубликованных макроэкономических данных на динамику биржевых торгов оказала влияние начавшаяся на прошлой неделе квартальная отчетность американских компаний, которая продемонстрировала довольно успешные результаты нескольких ведущих американских банков. Это обеспечило значимый рост акций финансового сектора и поддержало индекс S&P 500. Наилучший результат показал индекс технологических компаний Nasdaq, обновивший в очередной раз исторический максимум. Акции технологических компаний показывают лучшую динамику с начала года.

Российский рынок акций всю неделю находился под давлением, а в конце недели усилил снижение по индексу ММВБ на опасениях снижения цен на нефть и укреплении рубля. Рубль по итогам недели пробил отметку в 60 руб. за доллар, достигнув отметки 59.5 руб. за доллар, и начал закрепляться на новом уровне, несмотря на коррекцию цен на нефть. Нефть на прошлой неделе снизилась в цене на 2.41%. Инвесторы сомневаются относительно выполнения декабрьских договоренностей стран ОПЕК. Кроме того, Минэнерго США (EIA) на прошлой неделе зафиксировало увеличение производства нефти на 176 тыс. баррелей в сутки - до 8.946 млн.

Рынок долга. Начало года охарактеризовалось ростом в рублевых облигациях. Стабильные котировки цен на нефть и позитивный новостной фон вокруг России обусловили спрос на долговые инструменты, а также на рубль, который легко преодолел отметку 60 относительно доллара США. В первую очередь участники рынка покупали ОФЗ: доходности по всей кривой снизились на 25-30 б.п., в результате чего долгосрочные бумаги вплотную приблизились к 8.0%-й отметке. Цены государственных бумаг, привязных к межбанковским ставками и инфляции также нашли спрос, однако выросли не так значительно с начала года.

В корпоративном секторе интерес инвесторов был сосредоточен в выпусках первого и второго эшелонов с высокой дюрацией. Их доходность снизилась чуть меньше: на 15 и 10 б.п. соответственно.

В течение недели. 17 января состоится выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. 18 января состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. 19 января состоится заседание ЕЦБ. В США опубликуют данные по числу выданных разрешений на строительство в декабре и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии в январе. В Еврозоне, Германии и Великобритании опубликуют данные по индексу потребительских цен в декабре. В Китае выйдут данные по ВВП по итогам четвертого квартала и по объему промышленного производства в декабре. Из компаний, входящих в наши фонды, финансовые результаты представят Skyworks Solutions, IBM.

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