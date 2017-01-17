ГК Forex Club: НЕФТЬ: ОПЕК хочет снизить запасы нефти в мире до 5-летней средней

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на позитивной территории во вторник утром 17 января после того как официальные представители нефтяной отрасли Саудовский Аравии заявили, что рынок сбалансируется к середине 2017 года.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне 17 января в 11.20 по московскому времени подрастали в цене на 0,3% до 55,70$. Одновременно американский эталон WTI с ближайшим сроком экспирации прибавлял 0,2% до 53,28.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих вчера отметил, что вмешательство ОПЕК в состояние спроса и предложения продолжится до тех пор, пока коммерческие запасы сырой нефти в мире не снизятся до пятилетней средней. По его оценкам это может произойти даже к середине 2017 года.

Рынок сейчас несколько озадачен заявлениями аль-Фалиха. Если договоренности по сокращению добычи не будут продлены далее середины 2017 года, то, по мнению ряда экспертов, этого будет недостаточно для того чтобы устранить навес предложения. Однако, очень многое будет зависеть и от первых выводов по итога работы комиссии по сокращению добычи. Первые результаты станут известны в начале февраля.

Министр энергетики Саудовской Аравии также заявил, что ряд стран сокращают производство больше чем нужно согласно договоренностям. Если эти данные получат надежное подтверждение, то можно будет ожидать, что запасы действительно могут сократиться к середине года.

В любом случае решение ОПЕК принимается коллективно после дискуссий, и все челны картеля демонстрируют заинтересованность в более высоком уровне цен. Соответственно, поводов для распродаж нет. Полагаю, что контракты Brent продолжат колебаться в диапазоне 54-59 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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