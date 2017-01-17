Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в коридоре 2175-2200 пунктов

Российский фондовый рынок во вторник открылся умеренным ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы не демонстрируют направленного движения. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Полиметалла» и «КАМАЗа». Под давлением торгуются бумаги «Мечела» и «Новатэка».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки накануне не торговались по случаю Дня Мартина Лютера Кинга, фьючерс на индекс S&P на премаркете проседает. Цены на нефть отступают, но умеренными темпами. Баррель сорта Brent стоит $55,66 (-0,3%).

Российский рубль с утра стремительно укрепляется в паре с долларом США. За американскую валюту дают 59,40 руб. (-0,7%). По всей видимости, рынок начинает покупать рубли в преддверии налогового периода. Особенных поводов для активности в рубле на текущий момент не видно. Предполагаемый диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня составляет 59,35-60,00.

Евро/доллар возвращается к росту. Основные торги первой половины дня идут в паре вокруг 1,0650. Сегодня предстоит насыщенный день с точки зрения мнения: с речью выступит не только премьер-министр Великобритании, но и члены ФРС Уильям Дадли, Джон Уильямс и Лаэль Брейнард, а также министр финансов США Джейкоб Лью. Кроме того, открывается форум в Давосе, который теоретически тоже даст направления для размышлений.

Индекс ММВБ проторгуется в коридоре 2175-2200 пунктов. Сильная поддержка на уровне 2160 пунктов остается серьезным препятствием на пути у продавцов.

В приватизации «Роснефти» со временем всплывают новые факты, как мы и предполагали, так как сделка была не до конца прозрачной. Компания предоставила минимум информации СМИ и аналитикам. Сейчас стало известно, что в приватизации участвовал банк «ВТБ», который и выделил 692 млрд руб. на покупку 19,5% акций «Роснефти» компании QHG Shares, которая является 100% «дочкой» швейцарского нефтетрейдера и участника приватизации Glencore. В свою очередь крупнейшим акционером Glencore является суверенный фонд Катара. Таким образом, «ВТБ» профинансировал сделку для двух связанных между собой компаний.

Залогом по такому кредиту выступают акции «Роснефти», но «ВТБ» уступил право требования «Роснефтегазу», который и продавал эти 19,5%. Соответственно, в случае невыплаты по кредиту, приватизированный пакет акций «Роснефти» вновь перейдет к «Роснефтегазу», а значит, приватизацию можно будет провести повторно.

Во вторник производственные результаты за 2016 год опубликует «Группа ЛСР».

Данные по объемам промышленного производства вышли в Японии. Статистику по инфляции представила Великобритания. Индекс экономических настроений ZEW выйдет в Германии и ЕС. С речью выступит представитель ЕЦБ Эвальд Новотны и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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