Открытие Брокер: Вечерний отрезок торгов может оказаться бурным

К 15:18 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,73% до 2173,14 пт., а РТС вырос на 0,5% до 1156,76 пт. К середине дня индекс ММВБ снижался на средних объёмах. При этом рубль вновь демонстрировал сильное укрепление на фоне налогового периода и роста котировок нефти. Сильный рубль давил на бумаги экспортёров: «Распадская» (-2,49%), «Мечел» (-1,59%), «ФосАгро» (-1,59%), «Газпром» (-1,51%), «Роснефть» (-0,89%), «ЛУКОЙЛ» (-0,71%), ГМК «Норникель» (-1,57%), «Северсталь» (-1,31%). Сильнее рынка торговались: «Мосэнерго» (+3,07%), привилегированные «Башнефть» (+2,07%), Polymetal (+1,79%), «ЭНЕЛ Россия» (+1,68%), «ЛСР» (+0,67%).

«ЛСР» сообщила о росте стоимости заключённых контрактов в 2016 году на 29%. «МТС» (-0,85%) начала второй раунд обратного выкупа своих акций и намерена приобрести их на сумму до 9,3 млрд рублей. «КАМАЗ» (-0,21%) нарастил продажи на российском рынке в 2016 году на 15% до 20,2 тыс. штук. В остальном, серия сигналов на продажу пока удерживает инвесторов от покупок отечественных бумаг. Сигналы новой администрации США не позволяют рассчитывать на скорую нормализацию отношений, да и показатели в экономике пока не способствуют бурному оптимизму.

Рубль обновляет очередные максимумы с 2015 года. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3335 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,37% при сохранении недельной ставки на уровне 10,42% и снижении недельной ставки до 10,46%. Это явно указывает на дефицит краткосрочной ликвидности. К тому же, в МЭР ожидают, что к концу января инфляция замедлится до 5,0-5,2%, что повышает актуальность действий со стороны ЦБ РФ. Если же снижение ставки станет очевидным, это обеспечит новый приток спекулятивных средств на рынок ОФЗ и, соответственно, дальнейшую поддержку отечественной валюте. К 15:18 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 1,15% до 59,18, EUR/RUB — на 0,28% до 63,3.

Европейские рынки снижались в ожидании заявлений британского премьер-министра. Основной удар пришёлся по бумагам банковского и промышленного секторов: Deutsche Bank AG (-1,2%), Societe Generale (-0,76%), Volkswagen AG (-1,49%), Daimler (-0,66%). Инфляция в Великобритании ускорилась в декабре до 1,6% при ожиданиях 1,4%, что спровоцировало резкий отскок фунта стерлинга против доллара. На этом фоне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала своё выступление перед парламентом, в котором сказала, что хотела бы видеть Великобританию сильной и единой. Она также подчеркнула, что в интересах Великобритании успех Евросоюза, Великобритания останется надёжным партнёром Евросоюза и хотела бы сохранить торговлю свободной. Если оценивать первые 20-30 минут выступления, то явно складывается впечатление, что «уходить не хочется, но придётся». Впрочем, госпожа Мэй сделала весьма рискованное заявление, сказав, что вопрос о выходе будет вынесен на голосование в парламенте. К 15:15 (мск) DAX составил 11485,62 (-0,6%), CAC40 — 4863,39 (-0,38%), FTSE 100 — 7287,59 (-0,54%).

Рынок нефти подрастал как на слабеющем долларе, так и на заявлениях министра нефти Саудовской Аравии. Халид Ал-Фалих не только сообщил о перевыполнении плана сокращения добычи в договорившихся странах, но также выразил уверенность, что баланс на рынке будет достигнут во II половине 2017 года. Кроме того, он полагает, что сланцевая индустрия не сможет быстро заполнить высвободившуюся нишу на рынке. Золото, после пробоя зоны сопротивления $1190-1200, устремилось вверх с помощью слабого доллара и возвращения биржевых фондов к покупкам. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $56,45 (+1,06%), WTI — $53,82 (+1,26%), золото торговалось на уровне $1215 (+1,57%), медь — $5825,73 (-1,77%), никель — $10195 (-0,63%), палладий — $755,5 (+0,85%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,95% до 100,57. AUD, CAD, NZD укреплялись от 1,0 до 1,25% против доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,07 (+0,97%), GBP/USD — $1,223 (+1,58%), USD/JPY — 113,05 (+0,99%).

Вечером в 16:30 (мск) будет обнародован индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка или Empire State Index, в 16:45 (мск) выступает глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли. Вечерний отрезок торгов может оказаться достаточно бурным. Движения в валютах в течение дня были весьма существенными. Вербальная политика остаётся главным двигателем волатильности на рынках. Как минимум, совпали периоды активности по «британскому выходу» и передаче власти в США. Соответственно, на ближайшее время спокойствия не ожидается. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,1%. Из отчитавшихся компаний можно отметить результаты Morgan Stanley, которые оказались лучше ожиданий как по прибыли, так и по выручке.

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