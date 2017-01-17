ГК "Forex club": Рубль обновил полуторагодовой максимум

Во вторник российские индексы движутся разнонаправленно. ММВБ снижается на 0,39%. РТС растет на 0,81% на фоне укрепления рубля. В лидерах роста Полиметалл (2,54%), префы Башнефти (1,69%) и Сургутнефтегаз (1,16%).

В аутсайдерах оказались ДИКСИ (-2,35%), Московская Биржа (-2,26%) и префы Транснефти (-1,75%).

Российский бенчмарк находится на одной волне в мировыми индексами. Фьючерсы на американские, европейские и азиатские индексы преимущественно снижаются. Рынки явно не склонны к риску в преддверии заседания ЕЦБ по монетарной политике, а также инаугурации Дональда Трампа. Последние заявления вновь избранного президента США не проливают свет на то, как он будет действовать в направлении выполнения предвыборных обещаний. В частности, пока нет никаких подробностей по налоговым реформам. Возможно, их не появится и до конца недели. Но при этом агрессивный настрой ФРС США все еще сохраняется. Представители регулятора называют 3 повышения ставки в 2017 году вполне реалистичным сценарием. Однако только опасений, скорее всего, будет недостаточно, чтобы ММВБ упал ниже уровня 2160-2150

, который на данном этапе выступает довольно сильной поддержкой.

Котировки марки Brent сегодня возобновили рост. К текущему моменту баррель энергоносителя подорожал до 56,94 доллара. Пока он удерживается в пределах ранее установившегося диапазона 53,50 – 57,25 и, вероятно, так в нем и останется. Договоренности в формате ОПЕК+, в основном, выполняются. Но при этом, Ливия и Нигерия, которые были освобождены от обязательств по сокращению добычи, напротив, довольно активно ее наращивают. В среду выйдет отчет ОПЕК, который, покажет состояние добычи в странах картеля. Высокие цифры по добыче могут оказать на Brent давление.

Рубль сегодня растет. Котировки пары USD/RUBобновили минимумы с июля 2015 года, снизившись к отметке 58,93. Но пока удержаться на достигнутом не смогли и снова вернулись выше уровня 59,00. Поддерживают российскую валюту сразу несколько факторов. Это и рост цен на нефть, и начало налогового периода в России. Также рубль не гнушается воспользоваться и слабостью доллара, который продолжает коррекцию. Тем не менее, пока нет достаточно оснований для того, чтобы пара USD/RUB надолго зафиксировалась ниже уровня 59,00. Следовательно, актуальным остается диапазон 59 – 60,90.

Ирина Рогова, аналитик

Другая аналитика