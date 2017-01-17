Альпари: Британский фунт прибавляет более 2% после выступления Мэй

Центральное событие сегодняшнего дня – программное выступление Терезы Мэй относительно планов Великобритании по выходу из Евросоюза. C начала года ряд СМИ опубликовал информацию, что Тереза Мэй заняла жёсткую позицию по Brexit и контролю за иммиграционной политикой, выразив готовность ввести в действие 50-ю статью Лиссабонского договора до конца марта этого года. На этом фоне британский фунт находился под давлением. С 5 по 16 января GBP/USD снизился на 3,5% и в моменте опускался в район 1,2. Это минимум с flash-crash в октябре прошлого года.

Но ожидания участников рынка не оправдались. Ещё утром её канцелярия опровергла «газетные слухи». Само выступление Терезы Мэй не было жёстким, она призвала к поэтапному переходу и стремлению сделать Brexit плавным (smooth) и планомерным (orderly). В результате сегодня GBP/USD отыграл фактически всё десятидневное снижение и вернулся к 1,233. Премьер-министр в своей речи подтвердила готовность Великобритании выйти из Евросоюза и обсудить установление новых торговых отношений с блоком. Таким образом, варианты частичного и ассоциированного членства Великобритании в ЕС отметаются. Планируется, что сегодня правительство представит окончательный формат Brexit, его рассмотрят и проголосуют обе палаты парламента.

Наиболее сильно Brexit может ударить по финансовому сектору Британии. Европейские банки предпочтут перевести часть рабочих мест из Лондона на континент. Также определённые проблемы могут испытать экспортёры, им придётся заново налаживать торговые связи с европейскими потребителями. Безусловно, в краткосрочной перспективе это удар по британской экономике и фунту. Но какими будут долгосрочные последствия для фунта, предсказать пока сложно. Это будет зависеть от того, как экономика Великобритании будет адаптироваться к новым вызовам.

Роман Ткачук, старший аналитик

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