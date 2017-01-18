ГК Forex Club: Трамп ударил по доллару, а Бразилия - по нефти

Товарно-сырьевой рынок

Brent смогла извлечь свою выгоду из неожиданных комментариев Трампа. Его слова о силе доллара, которая угрожает конкурентоспособности США, вызвала обвал американской валюты и, соответственно, скачок цен номинированной в долларах нефти. Это помогло Brent вплотную подойти к 57,00 долл./барр., но ненадолго.

К вечеру волна опасений по поводу объемов добычи снова захлестнула рынок. На этот раз свою роль сыграла Бразилия. На сцену вернулся вопрос достижения баланса спроса и предложения на рынке. Дело в том, что Бразилия ответила отказом на предложение Саудовской Аравии сократить добычу. Согласно сообщениям Bloomberg, министр энергетики Фернандо Коэльо Фильо во время интервью в Давосе заявил, что компания Petrobras не может урезать объемы после коррупционного скандала и обвала мировых цен на сырье. Она уже пересмотрела на понижение целевой ориентир на 2020 год до 2,7 млн барр./д от более 4 млн баррелей ранее.

Таким образом, на рынке растет понимание, что не все страны готовы сотрудничать, и что балансировка спроса и предложения будет идти медленнее, чем предполагалось. А это всегда повод продать нефть. Ближайшая цель на отметке 54,40 долл./барр.

Валютный рынок

USD/JPY прилично упала, но может пойти еще дальше, и все благодаря Трампу. Опять. Газета Wall Street Journal опубликовала интервью, в котором новоизбранный президент заявил, что доллар "слишком силен", обвинив в этом Китай, который сдерживает рост своей национальной валюты. Слова о том, что сила доллара "нас убивает" привели к масштабным распродажам USD/JPY и падению до отметки 112,60. И пока пара не собирается на этом останавливаться. Мы полагаем, что она может продолжить падение на этой теме с ближайшей целью в районе 111,70, однако запланированное на среду выступление Йеллен может развернуть движение. Рекомендуем выйти из сделок во время американской сессии, а затем входить покупками в ожидании коррекции вверх.

USD/RUB попала под давление со стороны сразу двух факторов: слабого доллара США и укрепившегося в первой половине вторника спроса на нефть. Однако в среду оба они могут уйти со сцены, вернув тему коррекции на повестку дня.

Во-первых, доллар может начать коррекцию после продолжительных распродаж, и этому может помочь Джанет Йеллен, которая выступает во второй половине дня. Любые намеки на то, что экономика США достаточно сильная, чтобы выдержать череду повышений ставки, будут восприниматься рынком как повод для покупок USD.

Во-вторых, нефть. Она уже начала падение к вечеру вторника. А в среду может продолжить движение вниз на теме все тех же опасений избыточного предложения сырья на рынке, даже несмотря на договоренности ОПЕК+. В итоге, пара USD/RUB может сделать попытку вернуться в район 60,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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