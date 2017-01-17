Альпари: Валютная пара EUR/USD: Европа может сработать против Азии

В понедельник курс евро/доллар закрылся снижением. После падения до 1,0579 пара перешла в коррекционную фазу. На американской сессии активность участников рынка и объём торгов были низкими из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга. Цена провела девять часов на уровне 1,0600.

На этой неделе фокус внимания трейдеров направлен на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй во вторник, выступление главы ФРС Джанет Йеллен в среду, заседание ЕЦБ в четверг, а также инаугурацию президента США Дональда Трампа в пятницу и его комментарии.

До расчетной цели цена или до 90-го градуса цена не дошла 14 пунктов. Ослабление евро остановилось на уровне 1,0579. Пара перешла в боковой тренд из-за выходного в США и снижения ликвидности на рынке. «Евробыкам» на тонком рынке удалось восстановить курс до 1,0643.

В Азии доллар США подешевел к евро до 1,0643. Фундаментальных причин для коррекции не было. Евро корректируется после вчерашнего ослабления. Цена закрепилась выше линии баланса. Чаша весов склонилась в сторону покупателей. Европа практически всегда идет в одном направлении с Азией. Но сегодня возможны разные сценарии.

Неопределенности добавляет выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. То есть волатильность по парам с фунтом будет высокая, а кросс-пара евро/фунт будет определять направление пары евро/доллар. Ждём выступления и возвращения на рынок американский участников.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0595 (текущий в Азии), максимум – 1,0653, закрытие – 1,0623.

В 12:30 мск в Великобритании выйдет индекс потребительских цен за декабрь, индекс цен производителей (закупочных) за декабрь, индекс розничных цен за декабрь, базовый индекс потребительских цен за декабрь, индекс цен на жилье за ноябрь, индекс цен производителей (отпускных) за декабрь.

В 13:00 мск Германия выпустит индекс экономических настроений ZEW за январь. В еврозоне выйдет индекс экономических настроений ZEW за январь.

В 14:45 мск в Великобритании выступит премьер-министр Тереза Мэй.

В 16:30 мск в США выйдет индекс деловой активности в производстве от ФРБ Нью-Йорка за январь.

В 16:45 мск в США выступит член FOMC Уильям Дадли.

В 18:00 мск в США выступит член FOMC Лайель Брейнард.

В 17:30 мск США выпустят индекс опережающих индикаторов от СВ за ноябрь.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика