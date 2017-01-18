ИК ЛМС: Российский рынок откроется в плюсе на уровне 0,2%

Американские индексы во вторник снизились. S&P 500 упал по отношению к уровню закрытия в пятницу на 0,3%, Dow Jones – также на 0,3%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 0,63%. Сегодня американские индексы слабо в плюсе. S&P 500 поднялся на 0,2%, Dow Jones – на 0,19%, Nasdaq – на 0,27%.

Нефтяные котировки во вторник снизились. Brent упал на 0,7% до $55.47, а WTI вырос по отношению к цене закрытия в пятницу на 0,21% до $52.48. Сегодня Brent и WTI повысились на 0,38% до $55.68 и $52.68 за баррель соответственно в ожидании данных о коммерческих запасах углеводородов в США, также нефть поддерживают прогнозы существенного снижения добычи в Китае и других азиатских странах. Азиатские рынки в среду движутся разнонаправленно на ожидании инаугурационной речи Д.Трампа. Nikkei225 вырос на 0,5%, KOSPI – менее чем на 0,1%, австралийский индекс ASX All Ordinaries снизился на 0,4%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные по ипотеке, индекс потребительских цен, а также индекс цен сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей. В Европе обнародуют данные об инфляции. В Германии опубликуют индекс потребительских цен. В России сегодня НЛМК опубликует производственные результаты за 2016 год, а также состоится заседание совета директоров РусГидро.

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