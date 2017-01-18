ИФК «Солид»: Что скажет глава ФРС?

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.6 за баррель в ожидании публикации данных по запасам и производству нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2180 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что после снижения в течение 5-ти торговых сессий подряд этот фондовый индикатор способен продемонстрировать технический подскок при улучшении внешнего фона.

Ведущие европейские фондовые индексы во вторник снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 1.46% при оборотах торгов примерно на 15% выше среднемесячных. При этом наибольшее негативное влияние на поведение британского фондового индикатора оказало снижение котировок акций нефтегазовых гигантов BP (-2.1%), Royal Dutch Shell (-1.7%), табачной компании British American Tobacco (-3.8%) и банка HSBC (-2%). Вчерашнее выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отчасти прояснило дальнейшее развитие процесса Brexit. По словам Мэй, Великобритания намеревается покинуть единый европейский рынок, заключив отдельное соглашение о торговле с ЕС, неясные условия которого представляют определенный вызов для бизнеса ряда британских компаний. В свою очередь, французский фондовый индекс CAC во вторник потерял 0.46%, а падением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции производителя строительных материалов LafargeHolcim (-1.2%) и металлургической компании ArcelorMittal (-2.1%). Немецкий индикатор DAX (-0.64%) также снизился из-за понижения акций компаний Bayer (-0.6%), SAP (-0.3%) и Adidas (-0.6%), внесших существенный вклад в его падение.

Фондовый рынок США во вторник понес умеренные потери. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones снизился в итоге дня на 0.3%, а наибольшее отрицательное влияние на его просадку оказали акции банков Goldman Sachs (-3.5%) и JPMorgan Chase (-3.6%). Индекс high-tech биржи NASDAQ опустился на 0.63% на фоне падения котировок акций таких компаний, как Nvidia (-2.2%), Autodesk(-3.3%), Incyte (-3.5%) и Qualcomm (-4%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.3%) также продемонстрировал отрицательную динамику. При этом понижением в его отраслевом спектре выделился индекс финансового сектора (-2.3%). Выступивший глава ФРБ Сан-Франциско Джон Вильямс заявил, что нормальный уровень ставок ФРС, который составляет чуть менее 3%, может быть достигнут в течение нескольких лет. Сегодня в контексте последних заявлений Дональда Трампа о «слишком сильном долларе» внимание инвесторов будет направлено на выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

Рынок акций РФ во вторник не показал единой динамики. Индекс ММВБ потерял 0.47% в основном из-за снижения акций Газпрома (-1.4%) и «префов» Транснефти (-2.3%). Долларовый индекс РТС (+0.47%) прибавил на фоне укрепления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских корпоративных событий, способных оказать влияние на поведение инвесторов, стоит выделить публикацию производственных результатов НЛМК и ожидающееся выступление главы Совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова.

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