ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынки получат более четкую картину перспектив экономики США

Вчера индекс ММВБ снизился на 0,47%. Коррекция к росту продолжается. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с ястребиной речью по вопросу выхода страны из Евросоюза. Цены на нефть выросли, но их дальнейшая динамика под вопросом.

В 2017 году волатильность мировых цен на нефть станет «гораздо выше», хотя рынок может прийти в равновесие в первом полугодии, если страны ОПЕК+ будут соблюдать условия договора по сокращению добычи, сообщило в воскресенье МЭА. Отрицательным фактором для цен на нефть служат беспокойства участников рынка касательно величины сокращения нефтедобычи странами ОПЕК. Усугубляют ситуацию плохие новости касательно экономики Китая – второй страны в мире по потреблению нефти. Согласно отчету правительства, объемы суммарного экспорта Китая продемонстрировали самое сильное падение с 2009 года.

Хотя заключение договора ОПЕК говорит в пользу роста цен на нефть, оно также приведет к увеличению добычи в США и других странах. Рост цен также может привести к ослаблению мирового спроса, считает руководитель МЭА Фатих Бироль. «По моим ожиданиям, в этом году американские компании по добыче сланцевой нефти вернутся к увеличению добычи», – сказал Бироль. Бироль добавил, что недавняя тенденция к падению нефтедобычи в Китае ввиду низких цен может развернуться, если рынок укрепится. Согласно отчету Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США, добыча нефти в США на прошлой неделе заметно увеличилась – до 8,95 млн баррелей в день, что является максимумом с апреля прошлого года.

Бироль говорит, что больше всего его сейчас беспокоит недостаточность инвестирования в новые нефтяные месторождения. Падение цен на нефть в последние два года привело к закрытию большого количества проектов по всему миру. «Если в этом году не придут крупные инвестиции, то через несколько лет может возникнуть существенный разрыв между спросом и предложением, что приведет к серьезным последствиям для рынка».

На первое полугодие мы настроены оптимистично. После начала президентства Трампа рынки получат более четкую картину перспектив экономики США. В этом году индекс развивающихся рынков EEM MSCI вырос на 4,5%, что радует. МВФ повысил прогноз по экономическому росту Китая на 2017 год до 6,5% (на 0,3 пп с октября) на фоне ожидаемого продолжения правительственной политики стимулирования и это прекрасно! Индекс EEM преодолел максимумы декабря, пробив 5 января двухмесячный понижательный трненд. Во второй половине 2017 г. в КНР пройдет XIX съезд Коммунистической партии Китая. Чтобы укрепить свою власть президент Китая Си Цзиньпин выступит с новыми экономическими инициативами. Политика экономического стимулирования продолжится.

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