Индекс цен производителей США в августе вырос на 0.4%

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в июле (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.4%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 5.4% против 4.8% в июле (пересмотрено с 4.7%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 5.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июле (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 4.6% против 4.3% в июле (пересмотрено с 4.2%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 4.6%.