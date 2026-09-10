ЕЦБ ужесточил ДКП, отметив риски более высокой инфляции в долгосрочной перспективе

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 10 сентября, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение повысить ставку рефинансирования до 2.65 против 2.40% ранее.

Ставка по кредитам ЕЦБ повышена до 2.90 с 2.65%, ставка по депозитам – до 2.50 против 2.25% ранее.

Ставка по депозитам, составляющая 2.50%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих ЕЦБ определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП). Новые уровни процентных ставок будут действовать с 16 сентября 2026 года.

В сопроводительном заявлении ЕЦБ говорится, что война на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и, как ожидается, что инфляция будет оставаться значительно выше целевого уровня в течение длительного времени. Принятое решение «подчеркивает приверженность Совета управляющих проведению такой денежно-кредитной политики, которая обеспечит стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе».

ЕЦБ опубликовал новый экономический прогноз. В базовом сценарии головная инфляция прогнозируется на уровне 3.0% в 2026 году (прогноз без изменений), 2.5% в 2027 году (ранее: 2.3%) и 2.1% в 2028 году (ранее: 2.0%). Прогноз по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания) на 2026 год составил 2.5% (прогноз без изменений), 2.6% на 2027 год (ранее: 2.5%) и 2.3% на 2028 год (ранее: 2.2%).

Прогноз по темпам роста ВВП еврозоны на 2026 год повышен до 0.9 с 0.8%, на 2027 год – до 1.4 с 1.2%. Прогноз по темпам роста ВВП в 2028 году сохранен на уровне 1.5%. Показатели на 2026-2027 г.г. были пересмотрены в сторону повышения, «что в основном отражает более высокую, чем ожидалось, устойчивость экономики еврозоны», говорится в сопроводительном заявлении ЕЦБ. Регулятор отметил, что перспективы развития ситуации остаются крайне неопределенными: существуют риски превышения прогнозируемого уровня инфляции и замедления экономического роста.

ЕЦБ повторил, что решения по процентным ставкам будут основываться на оценке перспектив инфляции и сопутствующих рисков с учетом поступающей экономической и финансовой информации, а также динамики базовой инфляции и эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. Совет управляющих будет принимать решения на каждом заседании и не берет на себя обязательств заранее определять конкретную траекторию изменения ставок.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В заключение регулятор заявил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Кроме того, ЕЦБ отметил, что для противодействия рыночной волатильности предусмотрен инструмент защиты трансмиссионного механизма (TPI), который «позволяет Управляющему совету более эффективно выполнять задачу по обеспечению ценовой стабильности».