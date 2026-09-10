Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 1 тыс.

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 сентября, составило 206 тыс., уменьшившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 205 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 207 тыс., пересмотрено с 206 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 206 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 августа, сократилось на 1 тыс. и составило 1.774 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.775 млн, пересмотрен с 1.779 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.779 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 августа, сократилось на 36.7 тыс. и составило 1.76 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.93 млн.