Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.2 млн баррелей

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 21 августа, выросли на 4.2 млн барр., запасы бензина снизились на 3.2 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, расширились на 1.0 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.5 млн барр., запасы бензина сократились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.1 млн барр.