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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2026 г.Рост базовой инфляции в США в июле составил 3.3...
вчера 15:43

Рост базовой инфляции в США в июле составил 3.3% в годовом сравнении

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В июне базовая инфляция увеличилась на 0.1%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в июле вырос на 3.3%, как и в июне.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в июле вырос на 3.7% в годовом сравнении, как и в июне.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление в июле вырос на 0.2% после снижения на 0.1% в июне (пересмотрено с +0.1%).

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