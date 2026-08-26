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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 августа 2026 г.Личные доходы американских потребителей в июле ...
вчера 15:39

Личные доходы американских потребителей в июле повысились на 0.4%, личные расходы выросли на 0.2%

Москва, 26 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в июне.

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в июле выросли на 0.4% после увеличения на 0.3% месяцем ранее.

Личные расходы американских потребителей в июле выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июне.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в июле на 0.1%.

Норма сбережений составила 3.0% против 2.7% месяцем ранее.

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