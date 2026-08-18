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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 августа 2026 г.Объём промышленного производства в США в июле в...
вчера 16:18

Объём промышленного производства в США в июле вырос на 0.2%

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.3% в июне (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.3%.

По сравнению с июлем 2025 года объём промышленного производства в США вырос на 1.1%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июле составил 76.3% против 76.2% в июне (пересмотрено с 76.1%).

В июле 2025 года показатель составлял 76.4%.

В среднем за 1972-2025 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.4%.

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