Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июле выросло на 5%

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в июле выросло на 5.0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1443 тыс. в годовом исчислении против 1374 тыс. в июне (пересмотрено с 1367 тыс.).

Аналитики ожидали, что число выданных разрешений на строительство составит 1370 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений увеличилось на 3.1%.