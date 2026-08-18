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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 августа 2026 г. Число выданных разрешений на жилищное строит...
вчера 15:42

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июле выросло на 5%

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в июле выросло на 5.0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1443 тыс. в годовом исчислении против 1374 тыс. в июне (пересмотрено с 1367 тыс.).

Аналитики ожидали, что число выданных разрешений на строительство составит 1370 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений увеличилось на 3.1%.

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