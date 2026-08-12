Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 9.07 млн баррелей

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 7 августа, выросли на 9.07 млн барр., запасы бензина снизились на 1.53 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.6 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 1.57 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.6 млн барр., запасы бензина сократились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.6 млн барр.