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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 августа 2026 г.Годовая инфляция в США в июле составила 3.4%, р...
вчера 15:34

Годовая инфляция в США в июле составила 3.4%, реальная зарплата снизилась

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в июле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после снижения на 0.4% в июне.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США замедлилась до 3.4% против 3.5% в июне.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.4%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после нулевого изменения в июне.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.5% против 2.6% в июне.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.5%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июле снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.7% в июне (пересмотрено с +0.8%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 0.2%.

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