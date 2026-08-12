EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 17.4 млн баррелей, запасы нефтепродуктов снизились на 1.0 млн баррелей

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 7 августа, вырос на 17.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) не изменились.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.6 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 6.1 млн барр., составив 298.7 млн барр. В настоящий момент объем запасов нефти в SPR меньше максимальной вместимости резерва на 433 млн барр. и находятся на минимальном уровне за период с 1983 года.

Начиная с 16 марта, Минэнерго США реализует решение о высвобождении 172 млн барр. нефти из SPR. На тот момент запасы резерва оценивались в 415.4 млн барр. Решение было принято с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 1.6 млн барр. и составили 22.6 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.805 млн барр. в сутки против 13.804 млн неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 7 августа, выросли на 9.07 млн барр., запасы бензина снизились на 1.53 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.6 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 1.57 млн барр.