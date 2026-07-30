Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 7 тыс.

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 июля, составило 197 тыс., увеличившись на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 201 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 188 тыс., пересмотрено со 187 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 202.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 июля, уменьшилось на 7 тыс. и составило 1.782 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.789 млн, пересмотрен с 1.796 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 6 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.798 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 июля, выросло на 7.5 тыс. и составило 1.87 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.04 млн.