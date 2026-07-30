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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2026 г.Личные доходы американских потребителей в июне ...
вчера 15:38

Личные доходы американских потребителей в июне повысились на 0.2%, личные расходы выросли на 0.3%

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в мае.

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в июне выросли на 0.3% после увеличения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).

Личные расходы американских потребителей в июне выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в мае (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в июне на 0.4%.

Норма сбережений составила 2.7%.

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