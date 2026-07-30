Личные доходы американских потребителей в июне повысились на 0.2%, личные расходы выросли на 0.3%

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июне выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в мае.
Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.3%.
Реальные располагаемые доходы населения в июне выросли на 0.3% после увеличения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с +0.3%).
Личные расходы американских потребителей в июне выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в мае (пересмотрено с +0.7%).
Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в июне на 0.4%.
Норма сбережений составила 2.7%.