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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2026 г.Рост базовой инфляции в США в июне составил 3.3...
вчера 15:41

Рост базовой инфляции в США в июне составил 3.3% в годовом сравнении

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июне вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В мае базовая инфляция увеличилась на 0.3%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в июне вырос на 3.3% против 3.4% в мае.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в июне вырос на 3.7% в годовом сравнении против 4.1% в мае.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление в июне снизился на 0.1% после повышения на 0.5% в мае (пересмотрено с +0.4%).

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