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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2026 г. Число повторных обращений по безработице в С...
вчера 15:41

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 16 тыс.

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 июля, составило 208 тыс., уменьшившись на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 216 тыс., пересмотрено с 215 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 214.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 июля, уменьшилось на 16 тыс. и составило 1.805 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.821 млн, пересмотрен с 1.814 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.811 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 27 июня, выросло на 26 тыс. и составило 1.8 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.93 млн.

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