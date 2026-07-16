Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после его роста на 1.0% в мае (пересмотрено с +0.9%).

В годовом сравнении розничные продажи расширились на 6.7%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в июне сократился на 0.2% после увеличения на 1.0% месяцем ранее (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику базовых продаж в июне.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей и автозапчастей, вырос на 6.9%.