Курс доллара 78.3181   Курс евро 89.3296  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2026 г.Индекс деловой активности в производственном се...
вчера 15:34

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в июле значительно вырос

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в июле вырос до 41.4 пункта против 10.3 в июне.

Аналитики ожидали повышения индекса до 12.7.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

вчера
16:07
Международные резервы России с 3 по 10 июля почти не изменились, составив $722,4 млрд - ЦБ
вчера
15:51
Суд ЕС отклонил иск литовской BKT против санкций на транзит белорусских удобрений
вчера
15:41
Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 16 тыс.
вчера
15:36
Объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.2%
вчера
15:34
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в июле значительно вырос
вчера
15:33
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 8 тыс.
вчера
15:20
Правительство РФ в четверг одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке
вчера
15:03
Россияне должны получать купленные дома и квартиры вовремя и нужного качества - Путин
вчера
14:32
Британский медиарегулятор начал расследование по безопасности детей в TikTok
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.